{"_id":"5e1406dd8ebc3e87f846e832","slug":"jaiprakash-srivastava-phir-diya-aapne-gulab","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092b\u093f\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0906\u092a\u0928\u0947 \u0917\u0941\u0932\u093e\u092c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

फिर दिया आपने गुलाब नए साल मेंखुशबुओं से भर गया दिल नए साल मेंहम दर्द में जी रहे थे हर वक़्तआपने मरहम लगा दिया इस नए साल मेंमेहमान नहीं है इश्क किसी खास वक्त कासाबित किया है आपने इस नए साल मेंगुरबत में रहता नहीं है आशिक कभी प्यार मेंमालामाल है इश्क से वह तो नएसाल मेंबदला है बहुत कुछ बदली है फिज़ा भीबहार यूं ही नहीं महक रही है नए साल मेंहालांकि तूफानों में घिरती रही है कश्ती अक्सरदिलों को मुहब्बत से सजाया है नए साल मेंशुक्रिया कैसे करें अब आपके सलाम काहाजिर है ज़िन्दगी आज नए साल में ।जय प्रकाश श्रीवास्तव,115A santnagareast of kailash near Post office New Delhi- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए