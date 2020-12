नज़्म मुहब्बत की सुनाएं

{"_id":"5fd5ee6b8ebc3e3fc20637e2","slug":"jaiprakash-srivastava-najm-muhabbat-ki-sunaie","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u091c\u093c\u094d\u092e \u092e\u0941\u0939\u092c\u094d\u092c\u0924 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0928\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

आइए नज्म मुहब्बत की सुनाएंगीत चाहत के गुनगुनाएंएक ही हकीकत है इस जहां कीप्यार बांटे और प्यार ही जिएं जाएंनफ़रत करना आसान है मगरनफरतों को जीना है मुश्किलकुछ ऐसा करें,जज्बा नफ़रत ही खत्म हो जाएऐसा कुछ गुजर जाए जख्म के मारों परचमन में जिन्दा रहे और बहारों में मर जाएंदर्द की बातें आम हो चली है ज़माने मेंआपको कैसे हम दर्द की हकीकत समझाएंएक मुस्कराहट ही काफी है,जख्मे जिगर के लिएआइए ऐसा कोई मरहम हर जख्म वालों को लगाएंमेरा मकसद है मुहब्बत में जीना और मर जानाआप भी इश्क की बारीकियां समझें औरों को भी समझाएं- जय प्रकाश श्रीवास्तव