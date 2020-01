{"_id":"5e1ec6c98ebc3e4b5d673e9f","slug":"jaiprakash-srivastava-jamana-bit-gaya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u092e\u093e\u0928\u093e \u092c\u0940\u0924 \u0917\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

जमाना बीत गया हम तो दीद को तरस गएआपकेचुनाव ने फिर आपको मेरे दर पर ला दियाप्यार में यूं वादा फरोशी से टूटजातेहै दिलआपने तो वादा फरोशी का मतलब ही बदल दियाभूख प्यास और बेकारी ग़रीबी सब नारेहै मुफीदआपने सालों साल हमें नारों में बदल दियाहम इन्सान न रह गए पर वोटर बने रहेआपने यूं इन्सानियत का चेहरा बदल दियाजो नूर चेहरे पर आता जा रहा है आपकेदेखते ही देखते यूं आपका चेहरा ही बदल गयाबेमुरव्वत होआपने तोड़ डाला दिल अवाम केफिर ख़ामोश जम्हूरियत को शोर में बदल दियाहम इन्सान थे औजार बन कर रह गएशक्ल इन्सान की खुदगर्जी से आपने बदल दिया ।जयप्रकाश श्रीवास्तव ,115AUGF, santnagar east of kailash near Post office new Delhi 110065- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए