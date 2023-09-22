जीवन में समाई गर्द़िश

लब़ो में लरज़ती ये 'तपिश़'।।
ख़्वाबों में आरज़ू की द़बिश।
जीवन में समाई जैसे ग़र्दिश़।
-जे.पी. साधुराम गुर्जर 'विचित्र'
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