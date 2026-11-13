हर मुस्कान में कुछ राज़ दबे होते हैं।

"दृष्टि का फेर"



फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं,

पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं।



काँटों में भी गुलाब मुस्कुराते हैं,

रेगिस्तान में भी चश्मे गुनगुनाते हैं।



अंधकार में भी दीपक जलते हैं,

तूफानों में भी चिराग संभलते हैं।



बुराई छोड़कर अच्छाई तो देखिए,

नज़रिया बदलकर सच्चाई तो देखिए।



हर दिल में कुछ दर्द छिपे होते हैं,

हर मुस्कान में कुछ राज़ दबे होते हैं।



निंदा करने से पहले जरा सोचिए,

गुण-अवगुण को मन में तौल-तौल देखिए।



नरों में भी नारायण पाए जाते हैं,

मन के आईने में भगवान पाए जाते हैं।

- जगदीश प्रसाद शर्मा



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एक घंटा पहले