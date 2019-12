स्त्री इस हाल में क्यों

{"_id":"5e06b5e78ebc3e87952b31a0","slug":"jagdev-rawat-istri-iss-haall-me-kyo","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0907\u0938 \u0939\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

स्त्री ऐसे हाल में क्यो?स्त्री होना गुनाह तो नहींफिर किस बात की सजासुनायी गयी मुझेक्यों हर बार सताई गईलेकिन जब जरूरत थीतो पलको पर बैठाई गई मैंआखिर क्यो सताई गई मैंमैं कभी माँ थीकभी बहन किसी कीलेकिन ऐसे वक्त मेंक्यो झुठलाई गयी मैंजब दरिद्रता पडी़मेरे आचल में मेरेक्यो ना बचाई गई मैंSorry for writingDil dehelJaya krta hai Ye sunn krYe jaan krAgr kal meri bhibeeti ke sath aisa kuch huaAbhi to meri shadi nahi hueLekin samaj me huMeri bhi beti hogiSoch kr daar Lagta haiSorry frd ye sbb likhne ke liyeLekin soch ko badalna hogaBatana hogaEk औरत क्या हैEngg.Jagdev RawatLucknow