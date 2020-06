{"_id":"5e4c1b398ebc3eccd47ce1e6","slug":"iqbal-barwal-nirbya-ko-insaaf","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0928\u0938\u093e\u092b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Insaaf ab tk nhi mila, nirbya ki jase maao koKhule gum rhe hai drinde, ujaad nnhi nnhi chao koInsaaf ab tk nhi mila h, nirbya ki Jase maao koMare bhart ka dakho kya, ye mhol bn gyaBahr vala bi yha Aab aane se dar gya.....Khule yaam kh diya, dakh lo aakhbaro koIndia jana band kr do, hor achi jgh h jane koKhule gum rhe hai drinde, ujaad nnhi nnhi chao koInsaaf..................... .Bahut krte hai vaade, hmm insaaf dilayge..Tum sath hmara do... Hm kam tare aayge...Jb rakhshak HI bkshk ho, din ache kase aaygeKhi tera bi hath nhi , aag lgane me gaoo koKhule gum rhe h drinde,...........Insaaf............Nnhi se pre dakhi, hskr school jate theIk din udas the ,nhi Vo muskrati the,Dil ne socha Kya hua, sayd paper ka din nhiRoj nighaye dude use, Aab tk use dakha nhi....Ik din pta Lga hawinyt koi kr gya...... Pyaare c Bachi ka dm sataan K aage hr gya....Rukta dakha mane, nnhi c udhaan ki saso ko..........KhuleInsaaf ............Udho durga udho disha Aab tum jago nishaHe nnhi see muskhan, Tu kisi se km nhiHawaniyat ka kro Tum samna, Kya hatho me dm nhiKb tk khoge rasta glt h, Bs aab Tum hi bdlo raaho ko...Khule.....................Insaaf.........................Iqbal mare das ka kyo Bura hal ho gyaInsaaniyat mr chuki h, bgwan bi so gya......Nirbya Jase Bhut h, jo himat har gyi..Jha dakhu burai h, or achai mar gyi.....Ik hi solution h, bta du sbi girls ko....Jha ki rani bno Tum, mar do hwaniyat ko.....Kuhle...............Insaaf...................