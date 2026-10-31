शाम ए जिंदगी

शाम - ए -जिंदगी मे सब ठहर सा गया

फिर किसी रोज

उसका आदाब मिल गया

मेरे वक्त को नया अंजाम मिल गया

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56 मिनट पहले