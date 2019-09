{"_id":"5d772eda8ebc3e93d62af864","slug":"hustlershalu-broken-wishes","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091f\u0942\u091f\u0947 \u0916\u094d\u0935\u093e\u092c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Teri mohabbat me ham is kadar toote ki tujhr bewafa bhi na keh sake
Kismat ki lakeer me toh saath tera tha nahi
Na jaane ye kissa duniya ne kaise jaani
Jo tujhe mujhse juda kar diya