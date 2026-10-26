पोवारी भाषा उत्कर्ष को नौजवानों मा हर्षोल्लास

पोवारी भाषा को

हिन्दी जगत मा होय रही से सम्मान।

आयकके नवो समाचार,

खूशी लक झूम उठया आमरा नौजवान।।



पोवारी भाषा की

हिन्दी जगत मा बढ़ रही से प्रतिष्ठा।

आयक के नवो समाचार ,

नौजवानों को ऊंचों उठ गयेव माथा।।



पोवारी भाषा

हिन्दी जगत मा आत होय रही से पुरस्कृत।

आयक के नवो समाचार,

नौजवानों को मन भयेव भाषा कर आकृष्ट।।



पोवारी को उत्तम साहित्य

हिन्दी मंचों पर नित्य होसे प्रकाशित।

आयक के नवो समाचार,

युवा युवतियों को मन भयेव अचंभित।।



दुर्लक्षित पोवारी को

सन् 2018 पासून होय रही से उत्कर्ष।

देखकर येव अचंभा,

आमरो नौजवानों ला होय रही से हर्ष।।



अविकसित पोवारी की

दिन दूनी रात चौगुनी होय रही से उन्नति।

बांचकर येव खुशी को समाचार,

हजारों जोश भरी प्रतिक्रियाएं उमटी।।



पोवारी भाषा पर

देखकर हिन्दी साहित्य जगत की माया।

युवाओं मा अनुकूल भाव,

पोवारी को उत्कर्ष साती दाटकर आया।।



आता दिन प्रतिदिन

होय रही से मातृभाषा पोवारी को उत्कर्ष।

पोवारी को देखके उत्कर्ष,

आमरी युवाशक्ति मा छायी से हर्षोल्लास।।



-ओ सी पटले

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1 hour ago