पोवारी भाषा सुधार, परिष्कार व उत्कर्ष आंदोलन की विचारधारा

पोवारी मातृभाषा से सुंदर सुहानी।

भाषा को उत्कर्ष होना बढ़ती जवानी वानी।।



मातृभाषा पोवारी मा सुधार का प्रयास।

मातृभाषा पोवारी मा परिष्कार का प्रयास।

करबीन तब् मातृभाषा लगे सुन्दर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



साहित्य मा शब्दों को अलंकरण।

साहित्य मा भावों को अलंकरण।

करबीन तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



साहित्य मा कल्पनाओं की उड़ान।

साहित्य मा मनोभावों की उड़ान।

लेबीन तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



साहित्य मा साहित्यिक रसों को प्रयोग।

साहित्य मा नवनवीन बिंबों को प्रयोग।

करबीन तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



पोवारी साहित्य मा ज्ञानवर्धक विचार।

पोवारी साहित्य मा उत्साहवर्धक विचार।

देबीन तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



साहित्य मा मनभावन विचारों को दर्शन।

साहित्य मा मातृभाषा को सुंदर प्रदर्शन।

होये तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



पोवारी साहित्य मा भाषा को सौंदर्य।

पोवारी साहित्य मा भाषा को उत्कर्ष।

होये तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा मा सौंदर्य होना बढ़ती जवानी वानी।।



पोवारी साहित्य मा भावों की गहराई।

पोवारी साहित्य मा विचारों की ऊंचाई।

दिसे तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा को उत्कर्ष होना बढ़ती जवानी वानी।।



साहित्य मा भावों की रंग-बिरंगी छटाएं।

साहित्य मा समाजोत्थान की दिशाएं।

दिसेती तब् मातृभाषा लगे सुंदर सुहानी।

भाषा को उत्कर्ष होना बढ़ती जवानी वानी।।



संसार की हर मातृभाषा से मनोहारी।

हर समुदाय ला भाषा आपली से प्यारी।

सुधारों लक भाषा बन जासे सुंदर सुहानी।

भाषा को उत्कर्ष होना बढ़ती जवानी वानी।।



-ओ सी पटले

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44 मिनट पहले