सागर और नदी

{"_id":"5d1966a48ebc3e3cc667649e","slug":"hindi-status-sagar-aur-ndi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0917\u0930 \u0914\u0930 \u0928\u0926\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Yaad aayi hai unki unhi ke liye,Saans jaise jaruri hai,Jo jindagi ke liye,Is tarah kyu hote ho mujhse khafa,Nahi dekh skti mai,Tumhe khud se juda,Hui hai mujhse galti to mujhko saza de,Tu de de mujhe pyar ya,Gam ya sikwa de,Mai khud ko kosu ya khud hi rou,Mujhe wahi pyar wali purani hawa de,Teri har wo ada jo mujhe khushiyan deti hai,Wo sare pal jo ek nayi duniya deti hai,Apni khushiyan war du mai unki khusi ke liye,Hasna hamesha ke liye bhul jau,Unki ek hasi ke liye,Tu ho ja na mera bs is sdi ke liye,Kyonki tu sagar hai mera,Jo jaruri hai is nadi ke liye.