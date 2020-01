{"_id":"5e3059018ebc3e7090294f0d","slug":"himanshu-singh-kyu-wo-pal-fir-dohraate-h","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u092a\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kyu wo pal fir dohraate h,Kyu unme hi fanse rah jate h,Un Palo ko ab bhulna ab h,Unse bahaar nikalna ab h,Kuch to aisa jatan kroJisse unko dur kro,Prem ,karura or dayaa ,Inse milkar ye dur gaya,Par un Palo ko kese Jane de,Jo game Khushi ke bahaane de,Un Palo ko bi ab chhaant le,Achha-achha hi baant le