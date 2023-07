कितना प्यार है

एक दिन उसने पूछा कितना प्यार है मुझसे

मैं मुस्कुरा दी ये सोचकर कैसे अंदाजा लगाऊॅं

कैसे बताऊॅं कि कितना प्यार है

क्या बाबू शोना की तरह हाथ फैला कर

तोतली जुबान में इन्ना शारा कह देना प्यार है

या किसी बच्चे से उसकी मुॅंह मॉंगी चीज

के बदले I love you so much

सुनना प्यार है

किसी शायर की तरह तारीफ में

गीत ग़ज़ल लिखना प्यार है

या दीवानों की तरह चाॅंद तारे तोड़ लाना प्यार है

न मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूॅं

न ज़मीं आसमां एक कर सकती हूॅं

न सात जन्मों का वादा न सतरंगी सपने

फिर कैसे समझोगे मेरा प्यार

कैसे कहूॅं हर पल तुझसे बात करने का दिल करता है

साथ मरने का ना सही जब तक सॉंस है

साथ रहने का दिल करता है

तुझे खु़श देख मेरे चेहरे पर हॅंसी आ जाती है

तेरी तकलीफ से मेरी जान सी चली जाती है

जिस्मों से परे एक रुहानी बंधन

उम्र भर हाथ थामे रखने का अहसास

बुढ़ापे में पास बैठे देखने भर का सुकून

चाय के साथ पुरानी बातें याद करके हॅंसने के पल

हाथ पकड़ कर बगीचे मंदिर तक चलने की खुशी

काश ये सारे पल ये अहसास ये खुशियॉं

किसी पुड़िया में लपेटकर या पोटली में भरकर

तुम्हारे सामने रख दूॅं और कहूॅं

इतना प्यार है बस इतना प्यार है।

