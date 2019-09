हिंदी- हमारा गौरव

{"_id":"5d89729f8ebc3e93dc47f6b3","slug":"himani-sharma-hindi-humara-gaurav-1569288863718","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u093f\u0902\u0926\u0940- \u0939\u092e\u093e\u0930\u093e \u0917\u094c\u0930\u0935","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

हिंदी- हमारा गौरवगाँव से शहर आए थे एक दंपति,न थी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति।उनका बेटा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़े- यही थी उनकी एक छोटी सी आस,हो जाएगा बेटे का दाखिला स्कूल में उन्हें था पूरा विश्वास।बस फिर क्या था, चल पड़े वो शहर के नामी गिरामी स्कूल,जहाँ का गेटकीपर भी अपने आप को दिखा रहा था कूल!!दंपति को रोकते हुए उसने पूछा, 'अरे! अंदर कहाँ जा रहे हैं जनाब?'उन्होंने उत्तर देते हुए बोला, मिलना है प्रिंसिपल साहिबा से क्योंकि है हम अपने बबुआ का दाखिला कराने को बेताब।रजिस्टर में करके एंट्री और लेकर पास फ़ॉर गेट,उन्हें तो रिसेप्शन पर ही करना पड़ा घंटों वेट।करीब दो घंटे बाद उनका नम्बर था आया,और प्रिंसिपल ऑफिस में था उन्हें बुलाया।अंदर जाकर वो प्रिंसिपल के पी.ए. से मिले और कहा, सर जी जल्दी से हमारे बबुआ का एडमिशन कर दो,और इसे साहब बनाने का हमारा सपना पूरा करवा दो।पी.ए. ने हँसते हुए बोला,कुछ मामूली सी फीस भरकर करवा लो अपने बबुआ का एडमिशन,और पूरा हो जाएगा फिर इसको साहब बनाने का आपका मिशन।दंपति मुस्कुराए,और पी.ए. से बोले, सर ज़रा फीस तो बताएँ।पी.ए. ने बताया, 25000/- ₹ एडमिशन फीस, उसके ऊपर हर तीन महीने की 30000/-₹ फीस,बुक्स, नोटबुक्स और ड्रेस का अलग से है 10000/-₹ खर्चा और इसके अलावा हमें जब जरूरत होगी हम बच्चे की डायरी में लिख देंगे,अगर बच्चे का भविष्य बनाना है तो आप तुरंत दे देंगे।इसके अलावा अगर तीन बच्चे हैं, तो एक का सब कुछ माफ़,ये सब सुनकर दंपति घबराए, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई हो जाएगी साफ़।फिर भी दंपति ने अपने बेटे का दाखिला है कराया,और अपने बबुआ को साहब बनाने के सपने की ओर अपना पहला कदम है बढ़ाया।मैं वहीं पास में बैठी सब कुछ देख रही थी...उस मासूम दंपति की आँखों में बसे उस सपने को मैं तोड़ना नहीं चाहती थी,अंग्रेज़ी ही सब कुछ नही होती यह बताना नही चाहती थी।पर अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, की क्या अंग्रेज़ी पढ़कर ही इंसान कुछ बन सकता है,हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का मोल इतना सस्ता है!!हिंदी दिवस पर हमें यह प्रण करना होगा,हमारी प्यारी हिंदी को उसका उचित सम्मान दिलाना होगा।केवल किताबों और कागजों पर ही नहीं बल्कि दिल से इसे अपनाना होगा।हिमानी शर्माचंडीगढ़(I am sending this poem again after correction)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए