{"_id":"5dee23928ebc3e879b77e5e7","slug":"hemant-prajapati-aa-jao","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906 \u091c\u093e\u0913","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Sardi Aa gyi hai or Tumhari yaad bhi....Na itna Bekarar karo, Chale Aao...Mana ke Khata huyi hai Hamse,Ek baar Maaf krdo, Chale aao...Tum kaho to zamane ke samne kr lun Gunah Kabool,Sbko pata chal jayega is baat ka, Chale aao...Le lena badla phir kabhi is baat ka,Abhi mulakat ka mousam hai, Chale aao...- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए