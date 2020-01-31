शायरी......

aaj dil dukha h aaj phir tum yad aaye
aaj man akela h aaj phir tum yad aaye
aaj phir bheed m akele h hum
aaj phir duniya se tumhare paas aaye
aaj phir se mere andar tufan umda
aaj phir andhi ki leher daudi
aaj phir sabne sahara dene ki koshish ki
aaj phir hum tere besahara ho gye
aaj phir dil dukha h aaj phir tum yad aaye
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