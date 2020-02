{"_id":"5e338dc78ebc3e4b4335399a","slug":"heer-mannu-poem","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0935\u093f\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

chand din ki barish thinahaye khoob hum us barish mpr barasane k bad wohume tadpa k chali gyidoob chuke the humkhwahiso k dariya maur wo sare sapne tod k chaliab mohobbat to teri bato m dikhti nhipyar humne kiya thaarzoo humari hi thijo hume chhod kr chali gyi