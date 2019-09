रिश्तेेे का सच

{"_id":"5d73f9c08ebc3e93ba1b0e22","slug":"heena-shazia-relationships-which-doesnt-have-any-name","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947\u0947\u0947 \u0915\u093e \u0938\u091a","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Zaruri to nhi har rishte ka,Koi naam ho, pehchan ho.Kuch aise rishte hote hai,benaam hua jo krte hai.Jab tak na jana is dunia ne..Sab thik hai.. Sab khair hai.Jo jaan lia is aafat ko,Badnaam kie phir firte hai.Milna jhulna zaruri nhi..Suna hai ase rishte me.Pyar..yakin bhara pada hai,Mohhabat k is baste me.Na koi shikaayat., na ummid koi,Ek duje se ye rakhte hai.Kuch aise rishte hote hai..benaam hua jo krte hai..Dono ko hoti hai chahat..Pr zarurat nhi jatane ni..dar hota nhi hai khone ka..Par kushi hai usko pane ki.Rehte nhi hai sath magar,Ruh tak pahucha krte hai.Kuch aise rishte hote hai,benaam hua jo krte hai.Dua hai meri rab se bs ye,Mila de chahne walo ko,Yu juda juda reh kr to,Dono hi tadapte hai.Kuch aise rishte hote hai,benaam hua jo krte hai.