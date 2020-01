कहीं डरे तो नहीं

{"_id":"5e16ec468ebc3e8817373599","slug":"harsh-singh-kahi-dare-to-nahi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0939\u0940\u0902 \u0921\u0930\u0947 \u0924\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Darre nahi hai hum pr sahame hai jarurMare nahi hai hum pr mar jayenge jarurDiljale nahi hai hum pr dil jalayenge jarurShuruat to nahi hai hum pr shuru ho jayenge jarurPaas nahi hai hum pr nazdik honge jarurSuroor to nahi hai hum pr sukoon ho jayenge jarurAbhi Gaye to nahi hai hum pr chale jayenge jarurAandhi to na hai hum pr hawa hai jarurKhamosh nahi hai hum pr Khamosh kar jayenge jarurSiddat to na hai hum pr mannate ho jayenge jarurKhwahish to na hai hum pr pura ho jayenge jarurNeend to na hai hum pr sapna ban jayenge jarurMile to nahi hai hum pr mil jayenge jarurShaatir to na hai hum pr maahir ho jayenge jarurSheetal nahi hai hum pr peetal ban jayenge jarurDarre to na hai hum pr sahame hai jarur.