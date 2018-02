{"_id":"5a92cc144f1c1b3c718b6e32","slug":"harneet-kaur-mohabbat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u094b\u0939\u092c\u094d\u092c\u0924...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

मोहब्बत...

Mohhabat sabad sunty hi ek dil mey bechani hoti hi ..

Jany logo ko ye kese ek nazar mey hoti hi .

Mohhabat mey Kyu sab itna duub jaty hi.

Bachpan jiski Godi mey bitaya usy hi bhul jaty hi.

Mohhbat k kahtir ja bhi dy dety hi.

Maa baap ki akho mey asoo chod dety hi.

Mohhabat jisy khty hi usy hi badnaam krty hi.

Maa baap ki mohabbat ka ye anjaam krty hi.

