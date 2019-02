{"_id":"5c70b8c1bdec227368422d8e","slug":"harish-chaudhary-shaheed-a-aajam-veer-bhagat-singh","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0939\u0940\u0926-\u090f-\u0906\u091c\u092e :\u0935\u0940\u0930 \u092d\u0917\u0924\u0938\u093f\u0902\u0939","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

कि मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफ़ादारियों का ,अपनों के मरना-जीना छूट जाता है।और जिस माँ का बेटा हो भर जवानी में शहीद ,उस माँ का यारो खाना और पीना छूट जाता है।।उन शैतानों का कोई भी नही होता है धर्म ,इसलिए उनका कास और मजीना छूट जाता है।और हिंदुस्तानी बलिदानों का बखान करने में यारो ,अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है।।तो ऐसे में मेरी ये कविता शहीद ए आजम भगत सिंह पर:-जब भगतसिंह जी को24March को फांसी दी जानी थी तो एक दिन क्यों 23मार्च को उन्हें फांसी दे दी गयी Who was witness at that time?तो हरीश कहता है दोस्तोंकि नाम के धंधे के बदले में जब गोली बात में आयी थीकिसे खबर थी भारत माँ को नागिन डसने आयी थी।करे गुलामी भारत उनकी ये उनका मंसूबा था ,खुद्गरजो के कारण ही भारत का सूरज डूबा था,किसी को भारत की इस हालत पे तरस न आता थालाश का आँचल दिन के पल पल चढ़ता जाता था।।मगर एक दिन जब भारत माँ बोली मैं शर्मिंदा हूँ,भगत सिंह तब बोला माता अभी तलक में जिन्दा हूँ।बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था।आजादी का ख्वाब नजर जिसकी आँखों में आया था।।चौड़ी छाती आँख मिचौली क्या बंदा परवाना था,जिसकी इस मस्त अदा पे सारा देश हुआ दीवाना था।क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया।घर से बहार निकला तो हवा के रुख को मोड़ दिया।।तो वतन के खातिर जो रिश्तों की डोर तोड़ भी सकता है।सर आम दिल्ली में जाकर बम फोड़ भी सकता है।।हुआ हुक्म जब फांसी का तो बगत सिंह यूं मुस्काया।बोला माँ अब गले लगालो मुददत में मौका पाया।।उस तख्ते फांसी ऊँच पे तब कदमो की आहट आती थी।तो दीवारें भी झूम झूम के वंदे मातरम गाती थी।।चूम के फांसी का फंदा जब बंदा वनदे मातरम बोला था।काँप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन सोला था।।आखिर बोला यही वसीहत है रखवाले करता हूँ।माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हारे हवाले करता हूँ।।कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतबालों नेजिनको आजादी की खातिर त्याग दिया घरवालों ने।कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था।कभी धधकते आंगरो पर उन्हें जलाया जाता था।।कभी निहथते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थेकभी चीर चीर के नमक नींबू निचोड़े जाते थे।।जब न दर्द सहा जाता तो वंदे मातरम गाते थेऐसे में निर्ममता से कोड़े बरसाये जाते थे।।कि माना उनको मौत का भी अंदेशा हो जाता था।फिर भी लव पर मरते मरते वंदे मातरम आता था।।जय हिंद जय भारत।।