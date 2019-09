{"_id":"5d8243478ebc3e01451c15c4","slug":"hari-b-budhaapa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0941\u0922\u093e\u093c\u092a\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

बुढ़ापानहीं सताती याद अब, बिछड़े विसरों की,सूरत नहीं पसंद अब, चुपड़े चेहरों की |चुपड़े चेहरों की, पुराने फिल्मी गाने,नहीं सुहाते अब, अलापते तब दीवाने |बेहूदी लगती है, फिल्में अब बनती हैं,कैसे देखी गईं? पुरानी ज्यों लगतीं हैं |सब लगता नीरस अब, कोई नही पसंद,बूड़े टेड़े, बच्चे केंडे, युवक मचाते द्वंद |युवक मचाते द्वंद, नाचते शादी मे जब,एंडे केंडे लगें कूदते, पागल, देवड़े तब |सिर्फ मिठाई आती, हमको बहुत पसंद,खाने पर जिसके है, कितने ही पावन्द |मीकासिंह फीकासिंह, सारूक या सलमान,गाने नही सुहाते अब, श्रेया और चौहान |श्रेया और चौहान, साल भर आते रहते,सौ सौ डालर टिकट, टैक्सीबंधु खरचते |सोचें, कैसे सुने, लता, रफी, मुकेश,सौ सौ मील गए, सुनने को इस देश |बहुत करी नेता गिरी, अपने टाइम मे,अब न सुहाती रैलियाँ, बढ़ते क्राइम मे |बढ़ते क्राइम मे, बजाने ढ़ोल व तांसे,लगते ना जरूरी, अब त्योहार तमांसे|बडी एक से बडी, गढते वे प्रतिमाये,जैसे होड़ लगी है, ऊंचा बन दिखलाये |Truly,Hari B. Bindal, PhD, P.E.Recipient, 'Pravasi Bharatiya Samman' Award 2017, from the President of India,Recipient, 'Pravasi UP Ratna' Award 2019, from the Governor of Uttar Pradesh,Founder, 'American Society of Engineers of Indian Origin (ASEI), 1983,Commissioner, PG's County, Solid Waste Advisory Committee,Served, Numerous Indian-American Organizations,Professional Engineer, Poet, and Social Activist,Retired from US Dept of Homeland Security.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए