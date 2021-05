Mere papa

Papa yeah shabd jitna choota hai utne hi bade hai iske mayane............,..............kaha se suru karu kha se khatam karu apki bate mugjhe samagh nahi ata papa mugje apke pyaar ke siwa kuch or nahi bhata................................ papa ap mere har dard ka ilaz rakhtey hai meri har chooti chhooti cheezo ka khayal rakhte hai din bhar ke khane ka hisab rakhtey hai meri har muh se nikali hue tamanna ko puri karne mai vishwas rakhte hai Papa mai kaise khayal rakhu apka jaise ap rakhtey hai ......................mugje aj bhi yad hai wo lamhe jab apne apni ungli pakad kar chalna sikhaya tha Sardi ki raato mai jacket mai chupaya tha har achi buri cheez mai dhalna sikhaya tha..............mere girne par cheeti ne kata keh kar gale se lagaya tha ........... duniyaa ki bheed mai main kho na jau isliye mugje apna number or address yad karaya tha .....Papa mai kaise bhulu un lamho ko jab mera result aya tha tab mugjse jayada apne uchal kar dikhaya tha ..........par ha mai bhi utni buri beti nahi ho sayad us din maine bhi apko apne gale se laga kar apko Apna super hero Bata kar world's best father hone ka ehsaas dilaya tha

