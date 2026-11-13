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सूखी रोटी में भी, प्यार का स्वाद सुहाना था।

Govind Bisht

Govind Bisht

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेहनत ही ज़िंदगी थी, पसीना ख़ज़ाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी कमाई में ही घर का खर्चा चलाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत की आँधियों में दिल जलते नहीं थे तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख़्स के लिए खुले दिल का आशियाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दौलत की हुकूमत थी, न शोहरत का नशा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की क़ीमत थी, इंसानियत का ज़माना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसीने की महक से रोटियाँ मीठी हुआ करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी रोटी में भी, प्यार का स्वाद सुहाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में दिखावा था, न मतलब की थी यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के दर्द में रोना भी खुद को आजमाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में प्यार ज़िंदा था, वफ़ा इक नज़राना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़क़त रोटी नहीं खाते थे, रिश्तों को भी निभाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुज़ुर्गों की दुआओं में बरकत हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ों के आगे झुकना, संस्कारों का ख़ज़ाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़बरों की ख़रीद-ओ-फ़रोख़्त, न रिश्तों का व्यापार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुबाँ से जो निकल जाता, वही वादा ए पैमाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ढूँढ़ता हूँ 'गोसि', वो प्यार के दिन कहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दौर ही निराला था, वो वक़्त सुहाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— गोविन्द सिंह बिष्ट 'गोसि'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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