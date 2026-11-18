हर शख़्स यहाँ दर्द का ग़मख़्वार नहीं मिलेगा।

चलना होगा अकेले, यहाँ कोई मददगार नहीं मिलेगा।

हर शख़्स ज़माने में सच का तलबगार नहीं मिलेगा।

जिस दरबार में चापलूसी के सिक्के उछलते हों,

सच बोलने वालों को वहाँ सत्कार नहीं मिलेगा।

कुछ लोग लहू पीकर भी फ़रिश्ते बने रहते हैं,

हर चेहरे पे लिखा हुआ गुनहगार नहीं मिलेगा।

दौलत की चमक देख के बिक जाते हैं रिश्ते,

हर शख़्स मोहब्बत का ख़रीदार नहीं मिलेगा।

हम उम्र गुज़ार आए हैं औरों को समझने में,

ख़ुद अपने ही चेहरे का कभी दीदार नहीं मिलेगा।

जो वक़्त बदलते ही बदल लेते हैं रिश्ते,

उन लोगों का कभी कोई किरदार नहीं मिलेगा।

सच बोलने की क़ीमत भी चुकानी पड़ती है,

हर दौर में सच का कोई बाज़ार नहीं मिलेगा।

'गोसि ', ज़माने से ज़रा सोच के मिलना,

हर शख़्स यहाँ दर्द का ग़मख़्वार नहीं मिलेगा।

-गोविन्द सिंह बिष्ट 'गोसि'

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51 मिनट पहले