अरमानों से सींचा था, वो गुलिस्तान नहीं रहा

अरमानों से सींचा था, वो गुलिस्तान नहीं रहा,

चंद सिक्कों में बिका ईमान, पहले सा इंसान नहीं रहा।

जिनके हाथों में सौंपी थी हिफ़ाज़त की कमान,

उनके रहते भी महफ़ूज़ कोई मकान नहीं रहा।

मैंने दुश्मन से तो लड़कर कई मैदान फ़तेह किये,

अपनों से क्या लड़ता, कोई मैदान नहीं रहा।

जिसको समझा था ख़ुदा, वो ही निकला संगदिल,

अब किसी चेहरे पे पहले-सा अरमान नहीं रहा।

रहज़नों से क्या शिकायत, जब निगहबाँ लुटेरे हों,

अब किसी बस्ती में अमन का सामान नहीं रहा।

कश्ती को डुबोने में लगे थे अपने ही लोग,

फिर भी कहते हैं कि वक़्त मेहरबान नहीं रहा।

तलवारें ख़ामोश हैं, ख़ंजर लिए अपने खड़े हैं,

अब किसी रिश्ते में पहले-सा सम्मान नहीं रहा।

किससे पूछूँ मैं वफ़ा की बातें, किससे माँगूँ इंसाफ़,

इस ज़माने में 'गोसि' कहीं सच्चा बयान नहीं रहा।

- गोविन्द सिंह बिष्ट 'गोसि'

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एक घंटा पहले