आईना सच का दिखाओगे, तो नाराज़ हो जायेंगे।

आईना सच का दिखाओगे, तो नाराज़ हो जायेंगे,

जो आज हैं अपने, कल तेरे ख़िलाफ़ हो जायेंगे।

ज़रा पहचान लेना हाथ मिलाने वालों को,

यही कुछ लोग वक़्त पर बेनक़ाब हो जायेंगे।

जो गले मिलते हैं तुमसे बड़ी गर्मजोशी के साथ,

वक़्त बदलेगा तो चेहरे ही नक़ाब हो जायेंगे।

अपने रंजो गम की चर्चा न करना हर किसी से,

जो तेरे हमदर्द हैं, वो भी ख्वाब हो जायेंगे।

यहाँ हर शख़्स को मतलब है अपने ही सुख से,

तेरे आँसू भी किसी दिन एक मज़ाक हो जायेंगे।

सच बोलने वालों की क़ीमत कौन समझे,

जो आईना दिखायेंगे, वो ख़राब हो जायेंगे।

दौलत पर कभी, न शोहरत पर गुरूर करना,

वक़्त के आगे सभी चेहरे किताब हो जायेंगे।

ज़रा ठोकर तो खाने दो ज़िंदगी की राह में,

तुम्हें दुनिया के सभी रंग याद हो जायेंगे।

'गोसि' ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इतना समझ लेना,

जो आज़माएगा दुनिया को, वो ख़ुद ही जवाब हो जायेंगे।

- गोविन्द सिंह बिष्ट 'गोसि'

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एक घंटा पहले