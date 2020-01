सच्चा प्यार नहीं

{"_id":"5e13511a8ebc3e87f93a06b1","slug":"gourav-pawar-sacha-pyar-nhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u091a\u094d\u091a\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jis rishte me har pal sirf dukh ho,Pyar ke naam pr jism ki bhukh ho,Fir Jise tum apna kehte ho,Wo tumhara yaar nhi ,Waqt he sambhal jaoYe kisi ka sacha pyaar nhi,Jaha rishte matlab se jode jaye,Ghute vade kar keFir khud hi unhe tod jaye,,Jo tumhare aasuo ki kimat na jane. dukho ko tumhareJo kabhi apna na mane,,Waha tumhara sansar nhi,Q kiWo tumhara sacha pyar nhi,,Wo tumhara sacha pyar nhi,,Written byGourav Bhawsar