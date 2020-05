अपनी अना से गुज़र गए होते

{"_id":"5e9beb9d8ebc3e774139689a","slug":"gopal-krishan-ranjan-apni-anaa-se-guzar-gaye","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092a\u0928\u0940 \u0905\u0928\u093e \u0938\u0947 \u0917\u0941\u091c\u093c\u0930 \u0917\u090f \u0939\u094b\u0924\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

अना से अपनी काश गुज़र गए होतेसिलवटें इश्क़ के सारे संवर गए होतेआमद की तुम्हारी मिली थी ख़बरआए थे तो कुछ देर ठहर गए होतेमिल जाता हमको भी पता अपनाअंदर जो कभी अपने उतर गए होतेकमी थी तो बस अदायत की उनकीहालात बीमार के कुछ सुधर गए होतेहालात का रोना क्यूं और कब तलकबनाते राह अपनी और गुज़र गए होतेहोती जो तवज्जो आपकी मुझपे कहींबाब किस्मत के मेरे निखर गए होते--- गोपाल कृष्ण रंजन( अना - pride; आमद - arrival; अदायत - inquring about well being; तवज्जो - attention; बाब - chapters)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए