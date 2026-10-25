ज़िंदगी, वक़्त और एक अनकहा सच

सुबह होगी, फिर रात होगी,

फिर सुबह के नाम एक नई शुरुआत होगी।

यूँ ही तारीख़ों में ज़िंदगी गुज़रती जाएगी,

और वक़्त की चाल किसी के रोके न रुकेगी।

इस भागते वक़्त में एक सवाल लिए फिरता हूँ,

मैं ज़िंदा तो हूँ, मगर ख़ुद से ही लड़ता हूँ।

कभी ख़यालों का शोर मुझे भीतर तक तोड़ता है,

कभी अपनों का चेहरा मुझे बिखरने से रोकता है।

कैलेंडर के हर पन्ने पर एक अनलिखा सवाल है,

किसे मालूम कल किसके हिस्से क्या हाल है।

इंसान उम्र भर अपनी तक़दीर बदलने में लगा रहता है,

पर वक़्त के सामने उसका इख़्तियार कितना है—यही सोचता रहता है।

शायद ज़िंदगी का सच सिर्फ़ साँसों का चलना नहीं,

अँधेरे में घिरकर भी ख़ुद से रिश्ता तोड़ना नहीं।

कौन जानता है कल की सुबह क्या पैग़ाम लाएगी,

मगर आज की रात भी एक दिन गुज़र ही जाएगी।

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एक घंटा पहले