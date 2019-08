{"_id":"5d4c5af58ebc3e6cf805fc9b","slug":"goldy-grover-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kya h jo Bari uljhi uljhi si hKya h jo lagti ek Paheli si hKabhi bahut Haseen to kabhi gumsum si hKuch or nai bas yah to meri zindagi hi h...Bachpan me khoob Hansi mazaak si lagti hWaqt ke saath na jaane kyu Sangharsh si Banti hShayad tapakar mujhe nikharne ki uski yah koshish hi hKuch or nai bas yah to meri zindagi hi h...Toofano se larna aur aage badhna yahi sikhati hManzil tak panhuchne ka zariya bhi yahi suzhati hDhoop aur cchaya ka bhed jo har haal me suljhati hi hKuch or nai bas yah to meri zindagi hi h...- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए