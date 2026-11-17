पण्डित वाद वदन्ते झूठा

पण्डित वाद वदन्ते झूठा , बिन पण्डित हर कर्म है जूठा।

होती नहीं इच्छा पूरी तो ; कहते भाग्य हमारा हमसे रूठा।।

ज्ञान न पूछो पण्डित से , तिलक जनेऊ से करें पहचान।

कर्मकाण्ड करावे दक्षिणा से ; कर्म से होता कोरा अंजान।।

काशी गया, मथुरा गया , मैं गया गयाजी और प्रयागराज।

पण्डित सच्चा मिला नहीं ; पंडा का देखा सब जगह राज।।

ब्रह्म-मुख से हुए ब्राह्मण, ब्राह्मण भये पण्डित और पण्डा।

कहता हूँ मैं 'गिरिजा' समझकर ; फैला है त्रैलोक में झण्डा।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले