एक मजबूर एक मजदूर

EK MAJBUR EK MAJDURKya hai ye majdur kabhi kisi ne socha haiKyu hai majdur kabhi kisi ne socha haiRehta hai vo apno se dur kabhi kisi ne socha hai...Kyu hai vo apno se dur kabhi kisi ne socha hai..Chupa k apne sapno ko dusro k sapne banata hai...Dusro ki roti ka intzam kar... Khud bhukha hi so jata hai...Kabhi toh socho enke bare me doston...kyu hai ye etna majbur kabhi kisi ne socha hai.Kya hai ye majdur kabhi kisi ne socha hai....