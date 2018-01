{"_id":"5a6e0a064f1c1b81268b6e7d","slug":"funny-club-gajab-ho-gaya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u095b\u092c \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

एक दिन तो अजब हो गयादईया रे दईया गज़ब हो गयाएक औरत ने बच्चे क़ो हॉस्पिटल में जन्म दियाहोते ही बच्चे ने नर्स क़े हाथों से मोबाइल को झपट लियादे दना-दन सेल्फी लेने लगाव्हाट्स अप, फ़ेसबुक पर dp चेपने लगाFriend ज़ोन, friend goroup हर चीज़ बना डालीजहाँ - तहाँ हर जग़ह स्टैटस भी दौड़ा डालीदेखते देखते तीन बोतल बोदका वाला गाना गाने लगाTender पर जाकर gf भी पटाने लगा-2यह प्रलय देख, माँ हैरान थी,नर्स परेशान थीदादा बेहोश पड़ा हुआ थाबाप दीवार से अड़ा हुआ थाबच्चे ने बोला, do'nt worry , sorry sorryमैं वातावरण का effect हूंEvery thing is ok mamaमैं digital india का product हूं-2जब मै कोख़ में था तो माँ हर दम filmy गाना गाती थीतरह-तरह क़े टेढ़ा-मेढ़े सेल्फ़ी वाला मुँह बनाती थीमाँ तुमने एक दिन भी यदि श्री राम का भजन गाया होताआंगन में तुलसी के पास सरसों का दीप जलाया होतातो आज तुम्हारे कोख़ से Honey singh नहीं,अनूप जलोटा आया होता-2ये बस तो कल्पना है साहबपर ऐसा ही चलता रहा तो,सच में बचा पैदा होते ही सेल्फ़ी वाला मुँह बनायेगा,किलकारी क़े जग़ह पर,love you love you गायेगाअरे!दुनिया-जहाँन तो तुम छोड़ ही दो-2आँख, कान , दिल, फेफड़ासब डिजिटल हो जायेगासब डिजिटल हो जायेगा- मुकेश कुमारहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए