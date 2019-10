{"_id":"5d9b0f6b8ebc3e01463f474a","slug":"farnaz-789-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Zindagi jeene ke ek khwab ek ummid jaruri haiJaruri ye nhi ki wo hamesha pura hi hoAj ye bikhri hai to kl phir ek bana lengeWo hume aage le jaata hai basBanjar zameen bhi khwab dekhta hai harepatto kaYe hi ummid pe wo dhup sehta rehta hai rojKabhi to barish ki boondein use aake chuyegiKabhi to usme bhi fool khilegi---Farnaz- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए