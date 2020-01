प्रेम के गीत

{"_id":"5e2dbf4f8ebc3e4aec6801ad","slug":"farha-naz-kabhi-aagosh-me-le-to-batau-main","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u0915\u0947 \u0917\u0940\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kabhi aagosh me le to bataau mai....Tujhe dekh k jo sakoon mila wo mujhe pahle q mila nahiEk aasu meri akhon me atka magar ab talak q hila nahiArman mere phate hue hmne unhe magar q sila nahiMujhe kisi se koi shikwa nahi, khuda se bhi q gila nahiKabhi aagosh me le to bataau mai...Mujhe iss qadar q aas hai teri q darkar haiSabkuchh hote hue meri zindagi q zarzar haiEk or dil sahma hua udhar shor ka ambar haiMai q hu itni tooti hui meri khudi q bezaar haiKabhi aagosh me le to bataau mai...Mana ki tu khuda nahi to kya ilhaam bhi hua nahiMere dard ka ehsaas kya tumhe kabhi hua nahiMeri sher nazm kya tumne kabhi samjha nahiKya tumhare paas mere dard ki koi dawa nahiKabhi aagosh me le to bataau mai....Ki tire hone se dil ko sakoon q aayeIk udaasi pe tire itna junoon q aayeTark-e-talluk se aakho me khoon q aayeJudai k dar se mere muh se innalillahi..rajioon q aayeKabhi aagosh me le to bataau mai....Dr. Farha Naz- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए