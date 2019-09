{"_id":"5d74b86f8ebc3e01320286ca","slug":"excellent-classes-pita","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093f\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

ANAMIKA DIXIT 7 KV1 CHAKERI KANPURPITA KI KAMI MUJHE MAHSOOS HOTI HAIJINDGI BADI THOS HOTI HAIMJA NHI AATA HAIBINA PITA KE IN LAMHO KO JEENE MECHAKU KI TRH VAAR KR RHE HAI YH HAMARE SEENE MEARE JRA JAKR POCHO UNSEJINKE PAPA NHI HAI IS DUNIYA MEKAISE RO ROKAR RHTE HAI VOIS KATHIN PAPISTHIT MEUNKE BHI DIL HAI SEENE MEPR KISI KO APNA DUKH NHI BATATE HAI VOBS YU HI GHUT GHUTKR RH JAATE HAI VOAASU AAKH ME AATE HAI FIR VO BHI BH JAATE HAIARE JRA KOI PUCHE MUJHSEMUJHE KYA TKLIF HAIJO LMHE MAINE DEKHE HAIUNME MUJHE TASRIF HAIAB KABHI KABHI MUSKURABHI LETI HU UN TARO KO DEKHKRHO SKTA HAI UNME MERE PITA KI NZRE MUJHE TALASH RHI HOAB AAAGE NA BTA PAUGIYH DARD BHARI KAHANIQKI ISME CHIPI HAIMERE PITA KI EK NISHANIAB LA TO NHI SHKTI HU UNHEKHUDA KE PAAS SEPR BHADHA SKTI HU Mai Unka NAAMAPNE PITA KI YAAD MEUNKO UNKI BETI KA PRANAMहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए