मेरे अल्फ़ाज़

Mere alfaz ka kya khanaYe to indra dhanush ke rang haiInki deewangi ka kyaInke aage to Sara jha km haiI he apne lb prAajmakar to dekhiye janabInka rang na lg jaay to khanaApne dilo pr tasreef to rkhne deDil pighal na jaye to khanaANAMIKA DIXIT 7 KV NO 1 chakehri kanpur