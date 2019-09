{"_id":"5d8a16cd8ebc3e014c4b5d67","slug":"excellent-classes-mera-vazood","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u093e \u0935\u091c\u0942\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mera vazood tujhe paana thaPr afsosTujhe pa na skiDere dil pr jaana thaPr afsosJa na skiMera vazood thaKi tujhe ek baar puchuPr Teri muskura hat ko dekhkrTujhe Kuch bta na skiEk baar dil seMeri traf to dekha hotaMera vazood tujhe nazar aane lgtaEk baar hmse dil lga kr to dekha hota janabHm are ishq me pagal ho jaateVazood to bahut door ho jaataNagar tum apne Aap hamari traf Chale aateANAMIKA DIXIT 7 KV NO 1 chakeri kanpur