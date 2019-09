हर किसी को साहिल नहीं मिलता

{"_id":"5d8a12e78ebc3e015369f3ba","slug":"excellent-classes-hr-kisi-ko-sahil-kinara-nhi-milta","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u094b \u0938\u093e\u0939\u093f\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hr kisi ko sahil nhi miltaMusafir ki tarah aate haiKuch aage chale jaate haiKuch peeche rh jaate haiQki hr kisi ko sahil Nhi miltaZindagi ko jeene ke liyeSahil chahiyePr agar na mile toNirash Nhi hona chahiyeQki zindagi ek bahar ki tarah haiJisme patjhad aur savan lga hiRahta haiMaut ke liye bhi taiyar rhoQuki khuda ka kya kahnaUS ka rhmo kram ho na ho hmparIska Hme bhi Kuch nhiHamari zindagi ka kyaHm to thokar khate hi rhePr lautakr jb sahil ko dhoondhaMila toNagar bahut bheed lg chuki thiSabko thukra kr tujheApna banaya thaAkhir tu vhi niklaJo sbne bataya thaANAMIKA DIXIT 7 KV NO 1 chakeri kanpur