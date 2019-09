डर लगता है

{"_id":"5d74bca48ebc3e93c125f6ff","slug":"excellent-classes-dr-lgta-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0921\u0930 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jb a Achank ujale meAndhera ho jaye toDr lgta haiSuna tha kabhi jelo me kaisi rha krte thePr aaj jb hm khud hi kaid ho gai haiTo Hme khud se Dr lgta haiUn parindo ki chahchahr meNeend aa jati thi kabhiPr aaj to unkiPdpdahat se hi dr lgta haiJindgi ko HmeshaUzale me rkha tha hmnePr aaj jb andhero me kaid haiTo Hme khud se Dr lgta haiYhi hai hai hamari nami Jindgi ki kahaniPr jb kisi sukhi jghPr baithe haiTo dr lgta haiहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए