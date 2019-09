बहुत याद आती है नानी

{"_id":"5d74be038ebc3e0181671884","slug":"excellent-classes-bahut-yaad-aaati-hai-nani","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092f\u093e\u0926 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0928\u093e\u0928\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Vo bachapn ki yaadeVo aapki nanhi kahaniBahut yaad aati hai naniVo jhule pr baithkr titli ki baateJheegur ki aavaj me kti thi raateUn raato me ek pari ki kahaniBahut yaad aati hai naniVo jangal ke baaghAur sero ka drUn sero ke dr se kaptha tha gharUS kapte ghar me us aurat ki baateVo aurat kya thiVo thi meri naniUS boodhe sareer meVolambi khaniBahut yaad aati hai naniPr aaj akele hu Akeli khaniAkele baate krte hueKt ti hai raate na vo ProKi kahaniTumhari jubaniNa Jane Tumhari trh sb gum hai naniBahut yaad aati hai nani