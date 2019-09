अभी तो बहुत काम करना बाकी है

{"_id":"5d74b9ef8ebc3e018167186e","slug":"excellent-classes-abhi-to-bahut-kaam-krna-baaki-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092d\u0940 \u0924\u094b \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0930\u0928\u093e \u092c\u093e\u0915\u0940 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Umra nii hai Abhi Mrne kiAbhi to apne ma baap kaNaam krna baaki haiAbhi to janmi huAbhi to bhut kasm krna baaki haiBaki hai aasman chine koAbhi to desh ko Salam krna baaki haiAbhi to janmi huAbhi to apne mata pita ka naam krna baaki haiANAMIKA DIXIT 7 KV NO 1 CHAKEHRI KANPUR