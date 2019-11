{"_id":"5dc901bf8ebc3e5b41235988","slug":"ekta-sharma-jara-socho","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0930\u093e \u0938\u094b\u091a\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

kitna acchha hoga us din ka newspaper ,jab usme crimes ki kpi khabar nhi hogi,accident main koi maara nhi jaayega,har taraf bas ek cheej hogi,happiness and our beautiful nature.