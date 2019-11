एक लड़की का भरम

{"_id":"5dcb8fe28ebc3e5b635f16c5","slug":"ekta-sharma-ek-ladki-ka-bhram","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u0932\u0921\u093c\u0915\u0940 \u0915\u093e \u092d\u0930\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

apni life ke 25 saal ek ladki is bhram mein nikal deti hain;ki uske maa- baap hi uski duniya hain;wo use itna pyaar jo karte hai;magar us ladki ka bhram uske maa- baap ek pal mein tod dete hai;jab wo apni hi beti ko kisi anjaan ke haato mein sopp dete hai.are wo beti to unki kabhi thi hi nhi;unhe to sirf jimmedari mili thi use bada karne ki;varna kisi maa- baap ka dil itna kathor nhi hota ki wo apne kaleje ke tukde ko kisi anjaan ke haatho mein soppe.-ekta-