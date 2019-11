प्रेम प्रश्न

{"_id":"5dc67d198ebc3e5b6c69cf59","slug":"ekta-gupta-prem-prashna","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u092a\u094d\u0930\u0936\u094d\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

My name is Ekta Gupta. I am a PhD. Research Scholar,at the University of Lucknow, Lucknow. I love reading books.I am an aspiring Poet and Short Story writer.ये मत कहो कि चल न पाउँगी मैं,ये भी नहीं कि बहुत दर्द मिलेंगे।ये मत कहो कि शाम ही शाम होगी,ये भी नहीं कि सुबह गुमनाम होगी।ये मत कहो कि रास्ता आसान नहीं,ये भी नहीं कि काँटे ही काँटे मिलेंगे।ये मत कहो कि अँधेरा खा जायेगा, रोशनी मेरी,बताओ बस इतना कि तुम आफ़ताब बनकरमेरे आँगन में गुलज़ार होगे?ये मत कहो कि सफ़र बेहद सूनसान होगा,बताओ बस इतना कि तुम पास होगे?धूप हो या छाँव तुम साथ होगे?कठिन रास्ता भी सरल हो जायेगा मेरे लिए,बताओ बस इतना कि तुम्हारे हाथों में मेरे हाथ होंगे?ये सफ़र-ए-ज़िदंगी है जान मेरी,सवाल तुमसे कभी कोई करुँगी नहीं,बताओ बस इतना कि तुम,जवाब बनकर मेरे आस-पास होगे?