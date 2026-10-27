"सरहद पर एक दीप जले"

अमावस की काली रात में, लाखों दीपक जलते हैं,

आँधी-तूफ़ानों से लड़कर, कुछ ही दीपक बचते हैं।

एक दीप ऐसा भी है, जो हर पल जलता रहता है,

घोर अँधेरी रात में भी, आशा बनकर रहता है।

वह दीप हमारा सैनिक है, सरहद पर जो जलता है,

भारत माँ की रक्षा में, हर संकट को सहता है।

हम घर-आँगन दीप जलाएँ, वह सीमा पर डटा रहे,

हम खुशियों से पर्व मनाएँ, वह दुश्मन से लड़ता रहे।

बर्फीली रातों में भी वह, सीना ताने खड़ा रहे,

अपनों से दूर रहकर भी, अपना फ़र्ज़ निभाता रहे।

हम दीपों से घर सजाते, वह सरहद पर जलता है,

हम चैन की नींद सो जाते, वह रात भर जगता है।

माँ की आँखें राह निहारें, पत्नी दीप जलाती है,

नन्हा बच्चा पूछ रहा है, पापा की याद सताती है।

कब आएँगे पापा घर पर, कब संग दीप जलाएँगे?

इस बार की दीपावली पर, क्या खुशियाँ साथ मनाएँगे?

सरहद पर वह वीर सिपाही, मन ही मन मुस्काता है,

अपनी सारी खुशियाँ हँसकर, देश के नाम कर जाता है।

कहता है, "तुम दीप जलाओ, मैं सरहद पर जागूँगा,

भारत माँ की रक्षा के लिए, हर संकट से लड़ जाऊँगा।"

महलों में तो दीप जले हैं, झोपड़ियों में अँधियारा है,

कहीं मिठाई के थाल सजे हैं, कहीं भूखा बच्चा बेचारा है।

दीप जलाना तभी सार्थक, जब हर घर उजियारा हो,

भूखे को रोटी, दुखियों को खुशियों का सहारा हो।

एक दीप उन वीरों के नाम, जो सरहद पर डटे हुए,

एक दीप उन परिवारों के नाम, जो अपनों से बिछड़े हुए।

एक दीप उन गरीबों के नाम, जिनके घर अँधियारा है,

एक दीप उस भारत के नाम, जो हम सबको प्यारा है।

जब तक सरहद पर वीरों के साहस का दीप जलेगा,

तब तक अपना भारत प्यारा, खुशियों से जगमग करेगा।

दीपावली का पर्व तभी, सच्चा उत्सव कहलाएगा,

जब हर घर में दीप जलेगा, हर चेहरा मुस्काएगा।

- प्रदीप बाबू



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एक घंटा पहले