Kaanch k ik tukde si hai zindgiFir bhi sabhi ko h bhram ki kohinoor si h zindgiPaas aao to chamchamate kaanch si h zindgiPal me kohinoor to duje hi pal me chaknachoor h zindgi