हिचकियां आए मुझको जी भर के

हिचकियां आए मुझको जी भर के

आप फुर्सत से मुझको याद करें

-फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले